Шалость удалась: Питомец Ягудина и Тотьмяниной разгромил их квартиру в их отсутствие

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и его жена Татьяна Тотьмянина решили обновить мебель в квартире. Поводом стали проделки их молодого бигля по кличке Асти. Забавным видеороликом пара поделилась в социальных сетях.

Последствия шалостей пса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatianatotmyanina

На видео Татьяна демонстрирует результаты шалостей пса. Питомец разгрыз обувь фигуриста, серьёзно «подправил» обивку дивана и даже добрался до книги, лежавшей неподалёку. Теперь супругам, вероятно, придётся задуматься о лёгкой смене интерьера.

Если настоящий питомец способен разгрызть диван и обувь, то «камень-питомец», резко ставший трендом среди россиян, в этом плане выглядит куда безопаснее. Как ранее уже писал Life.ru, россияне начали покупать их как альтернативу кошкам и собакам: с домиками, поводками, бантиками и даже «кормом».