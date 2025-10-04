Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 12:24

Шалость удалась: Питомец Ягудина и Тотьмяниной разгромил их квартиру в их отсутствие

Ягудин и Тотьмянина обновляют мебель после шалостей любимого пса

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatianatotmyanina

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatianatotmyanina

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и его жена Татьяна Тотьмянина решили обновить мебель в квартире. Поводом стали проделки их молодого бигля по кличке Асти. Забавным видеороликом пара поделилась в социальных сетях.

Последствия шалостей пса. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tatianatotmyanina

На видео Татьяна демонстрирует результаты шалостей пса. Питомец разгрыз обувь фигуриста, серьёзно «подправил» обивку дивана и даже добрался до книги, лежавшей неподалёку. Теперь супругам, вероятно, придётся задуматься о лёгкой смене интерьера.

Слишком заботливая хозяйка попала под суд из-за разжиревшего лабрадора
Слишком заботливая хозяйка попала под суд из-за разжиревшего лабрадора

Если настоящий питомец способен разгрызть диван и обувь, то «камень-питомец», резко ставший трендом среди россиян, в этом плане выглядит куда безопаснее. Как ранее уже писал Life.ru, россияне начали покупать их как альтернативу кошкам и собакам: с домиками, поводками, бантиками и даже «кормом».

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Алексей Ягудин
  • Татьяна Тотьмянина
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar