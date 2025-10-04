Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществили захват храма Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Миньковцы Ровенской области, действуя при фактическом содействии правоохранительных органов. Об инциденте со ссылкой на местные источники сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Сторонники ПЦУ силой захватили храм УПЦ. Видео © Telegram / ДОЗОР

«4 октября 2025 года группа рейдеров ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ в селе Миньковцы Ровенской области», — констатировали в СПЖ.

Сообщается о спорной ситуации вокруг церкви, где сторонники ПЦУ, во главе с Валерием Остапчуком, представленным как «директор храма», взломали замки, предъявив документы, подлинность которых вызывает сомнения. Полиция, присутствовавшая на месте, не препятствовала этим действиям и блокировала доступ к храму прихожанам УПЦ.

Следует отметить, что подобные случаи происходят на Украине не впервые. Они свидетельствуют о систематическом давлении на УПЦ, которое проявляется в запретах её деятельности в ряде регионов, уголовных преследованиях священнослужителей со стороны Службы безопасности Украины, а также в многочисленных обысках в церквях и монастырях, якобы проводимых для поиска доказательств «антиукраинской деятельности».

Ранее сообщалось, что Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести сообщила о своём официальном заключении о наличии связи между Украинской Православной Церковью (УПЦ) и Русской Православной Церковью (РПЦ). Это решение может послужить основанием для судебного запрета деятельности УПЦ.