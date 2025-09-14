Храм УПЦ в Житомирской области захватили сторонники ПЦУ

В Житомирской области представители Православной церкви Украины силой захватили храм канонической Украинской православной церкви. Об инциденте со ссылкой на местных жителей сообщает украинский Союз православных журналистов. Инцидент произошёл 13 сентября в селе Потиевка.

По информации издания, перед захватом в центре села было организовано собрание. Согласно свидетельствам местных жителей, значительная часть его участников не проживает в Потиевке и не участвует в жизни религиозной общины.