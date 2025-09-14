Храм УПЦ в Житомирской области захватили сторонники ПЦУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga
В Житомирской области представители Православной церкви Украины силой захватили храм канонической Украинской православной церкви. Об инциденте со ссылкой на местных жителей сообщает украинский Союз православных журналистов. Инцидент произошёл 13 сентября в селе Потиевка.
«Тринадцатого сентября 2025 года в селе Потиевка Житомирской области произшёл рейдерский захват Покровского храма УПЦ. Руководил процессом Василий (Владимир) Шлапак, «архиепископ» Житомирский и Полесский», — передаёт СПЖ.
По информации издания, перед захватом в центре села было организовано собрание. Согласно свидетельствам местных жителей, значительная часть его участников не проживает в Потиевке и не участвует в жизни религиозной общины.
Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что якобы официально установила связь между УПЦ и РПЦ. Данное решение создаёт правовой прецедент для полного запрета УПЦ через суд. Слушание по делу о роспуске митрополии назначено на 30 сентября 2025 года.