Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 00:02

Суд в Киеве 30 сентября рассмотрит дело о прекращении деятельности УПЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chizhevskaya Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chizhevskaya Ekaterina

Заседание Шестого апелляционного административного суда в Киеве по делу о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (УПЦ) назначено на 30 сентября 2025 года. Об этом сообщила Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 03 сентября 2025 года открыто производство по делу № 855/11/25 по административному иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести к Религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви» о прекращении деятельности религиозной организации», — говорится в заявлении.

В мирную сделку по Украине может войти защита УПЦ и русскоязычного населения
В мирную сделку по Украине может войти защита УПЦ и русскоязычного населения

Напомним, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила, что якобы официально установила связь между УПЦ и РПЦ. На основании этого решения может быть осуществлён полный запрет церкви через суд. Ранее госслужба обратилась в судебные органы с требованием прекратить деятельность Киевской митрополии.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • упц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar