Восемь человек пострадали в Тамбовской области после съезда автобуса в кювет

Пассажирский автобус съехал в кювет на трассе в Тамбовской области, в результате чего восемь человек получили травмы и обратились за медицинской помощью. Соответствующую информацию передаёт пресс-служба региональной прокуратуры.

В Тамбовской области автобус съехал в кювет.

Инцидент произошёл сегодня около 09:30 утра (по мск) на 14 километре автодороги Турмасово – Мичуринск. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту №123 Круглое – Мичуринск, не справился с управлением транспортного средства. Вследствие этого автобус съехал с проезжей части и оказался в кювете.

Среди получивших повреждения пассажиров находятся трое несовершеннолетних. Всем пострадавшим в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. Следственные органы организовали доследственную проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств произошедшего.

Проверка инициирована по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи выясняют техническое состояние автобуса и условия, в которых осуществлялась перевозка пассажиров. Отмечается, что прокуратура Мичуринского района взяла на особый контроль ход проводимых мероприятий.

