В Германии обсуждают запрет соцсетей для несовершеннолетних

В Германии возможно введут запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом газете Rheinische Post заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман. Политик считает, что вопрос давно требует публичного обсуждения.

«Если мы позволим этому продолжаться, это будет равносильно предательству по отношению к нашим детям», — сказал он.

Линнеман подчеркнул, что современный интернет перестал быть просто площадкой для обмена мнениями — в сети распространяются оскорбления и дискредитация. Политик также выразил мнение, что чрезмерное время, проведённое детьми в Интернете, негативно сказывается на их психике и приводит к росту случаев депрессий.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости введения запрета на пользование социальными сетями для подростков в России. В нижней палате сослались на опыт Франции и указал на угрозу цифровой зависимости среди несовершеннолетних. Парламентарий отметил, что влияние соцсетей на молодёжь требует государственного регулирования, так как дети до 18 лет особенно уязвимы. Соцсети активно формируют мировоззрение подростков и манипулируют их сознанием.