«Залипают в гаджетах»: Родителям хотят запретить сидеть в соцсетях в присутствии детей

Чтобы у маленьких детей не возникала зависимость от гаджетов, необходимо запретить их родителям в присутствии наследников пользоваться социальными сетями, полагает член Ассоциации психологов Илья Ломейко. По его словам, малыши часто берут пример со взрослых, которые зачастую «залипают» в смартфон вместо того, чтобы поиграть или пообщаться со своими детьми.

Эксперт подчеркнул, что сегодня родители просто дают малышам смартфоны или планшеты, будто это игрушка. Однако если у ребёнка не будет гаджетов, то его придётся чем-то занимать, то есть взрослым нужно будет проявлять инициативу и уделять время наследникам.

«Для большинства родителей это очень удобно — вручить детям гаджеты, так как они в это время занимаются другими делами. Многие родители в это время сидят в соцсетях. Давайте запретим взрослым, у которых есть дети, сидеть в соцсетях, тогда у них будет больше времени на своих детей», — призвал собеседник «Абзаца».

По его мнению, дети с ранних лет умеют пользоваться гаджетами, потому что родились в эпоху смартфонов и планшетов. Психолог также отметил изменения в поведении детей за последние десятилетия. Ещё 20–50 лет назад они обычно играли на улице после школы и возвращались домой только к вечеру, а сейчас проводят больше времени дома.