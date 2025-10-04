Ранее не встречались: Главный нейрохирург Минобороны рассказал о травмах на СВО

Статистика боевых ранений на специальной военной операции значительно отличается от данных прошлых конфликтов. Об этом ТАСС сообщил главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

«С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли по литературе, по анализу опыта даже Чеченской кампании, претерпела существенные изменения», — сказал он.

По его словам, число травматических повреждений магистральных сосудов, снабжающих головной мозг кровью, в нынешнем конфликте встречается гораздо чаще. Свистов отметил, что это связано с применением современного оружия — высокоэнергетических снарядов и плотности осколков, которые приводят к повреждению сонных артерий и сосудов мозга.

«Такая частота сейчас оценивается как 10-12% от общего числа раненых с проникающими ранениями головы. Это были единичные случаи, которые, как правило, удостаивались отдельной публикации. Сейчас это, как говорят, военно-травматическая эпидемия. Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — отметил медик.

Вместе с другими специалистами Минобороны РФ Свистов посетил ДНР, где медицинский отряд специального назначения Военно-медицинской академии с июня оказывает помощь. Во время визита начальник ВМА Евгений Крюков вручил медикам МОСН государственные награды за спасение жизней.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий получил тяжёлое ранение головы в результате удара, нанесённого ракетной системой HIMARS, и остался жив. После ранения он очнулся в госпитале, но не сразу осознал всю серьёзность полученной травмы. По словам бойца, он провёл рукой по голове и почувствовал, что «не хватает части».