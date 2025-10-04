На Урале остановили поиски екатеринбуржца, пропавшего на красном Peugeot

Волонтёры приостановили поиски 38-летнего Марата Гайнетдинова, пропавшего в Екатеринбурге. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» заявили , что сделали это «для проверки информации». Между тем, несколько знакомых мужчины сообщили, что он может быть мёртв. Эта информация не подтверждена официально.

При этом несколько знакомых мужчины сообщили изданию E1.RU, что Гайнетдинова убили. Следственный комитет по Свердловской области пока воздерживается от комментариев. Известно, что в ночь с 27 на 28 сентября Марат находился в Верхотурье, а утром отправился на своём красном Peugeot обратно в Екатеринбург. Однако домой и на работу он так и не вернулся. Мужчина проживал в районе УНЦ, несколько лет назад похоронил мать, был холост и имел родного брата в Екатеринбурге.