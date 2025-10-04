Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых осложнились из-за непогоды

Поисковые операции по обнаружению пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых столкнулись с серьёзными осложнениями из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили представители пресс-службы организации «Поиск Пропавших Детей» имени Оксаны Василишиной в беседе с 360.ru.

«Группы сегодня начали работу с 8 утра. Люди прибывают, распределяются по квадратам и заходят на отработку маршрутов», — отметила представитель волонтёров.

Ситуацию крайне осложняет испортившаяся погода. Для повышения эффективности поисков волонтёры задействуют лодку, однако на месте фиксируются серьёзные перебои со связью. Параллельно работает штаб отряда «ЛизаАлерт», представители которого подтвердили, что погода ухудшилась, прошёл дождь, а затем и вовсе выпал снег. Они также отметили значительные перебои с мобильной связью в районе проведения поисков. На данный момент в операции задействовано более ста добровольцев, силами которых пешим группам удалось преодолеть свыше 800 километров по поисковым трекам.