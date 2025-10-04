Студент из Петербурга попал в больницу из‑за двух застрявших микронаушников

В Санкт-Петербурге студент попал в больницу после того, как во время пересдачи экзамена в его ухе застряли микронаушники. Молодой человек пытался с их помощью обойти трудности с учёбой, но план обернулся болью и визитом к врачу. Об этом сообщил Mash на Мойке.

Сразу два микронаушника застряли у питерского студента в ухе прямо во время экзамена. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Студент, который не смог сдать летнюю сессию, решил использовать микронаушник на пересдаче экзамена. Он вставил устройство в ухо, но извлечь его не смог. Затем молодой человек попытался примагнитить к нему второй наушник — ситуация лишь усугубилась. В результате оба устройства застряли в ухе, и студент оказался в больнице. Врач-отоларинголог Фуад Ибрагимов помог пациенту извлечь устройства и подтвердил, что боль в ухе была вызвана именно этим инцидентом.

