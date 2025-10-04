Валдайский форум
4 октября, 14:07

Студент из Петербурга попал в больницу из‑за двух застрявших микронаушников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CandyRetriever

В Санкт-Петербурге студент попал в больницу после того, как во время пересдачи экзамена в его ухе застряли микронаушники. Молодой человек пытался с их помощью обойти трудности с учёбой, но план обернулся болью и визитом к врачу. Об этом сообщил Mash на Мойке.

Сразу два микронаушника застряли у питерского студента в ухе прямо во время экзамена. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Студент, который не смог сдать летнюю сессию, решил использовать микронаушник на пересдаче экзамена. Он вставил устройство в ухо, но извлечь его не смог. Затем молодой человек попытался примагнитить к нему второй наушник — ситуация лишь усугубилась. В результате оба устройства застряли в ухе, и студент оказался в больнице. Врач-отоларинголог Фуад Ибрагимов помог пациенту извлечь устройства и подтвердил, что боль в ухе была вызвана именно этим инцидентом.

Осколок лопнувшей бутылки шампанского разрезал глаз жительнице Подмосковья
Ранее сообщалось, что хирурги провели уникальную операцию по удалению аневризмы головного мозга без трепанации черепа. Медики использовали эндоваскулярный метод: через небольшой прокол в лучевой артерии ввели катетер и под рентген‑контролем доставили его к поражённому участку для блокировки кровотока микрочастицами. Отмечалось, что благодаря такой технологии пациентка смогла встать на ноги сразу после операции и покинуть стационар на следующий день.

Милена Скрипальщикова
