В Новосибирске собака всю ночь прождала под дождём хозяйку, которая привязала её к забору и ушла

В Новосибирске собаку оставили под проливным дождём у забора, привязав к люку. Пёс отказывался есть и подпускать людей, но остался на месте до приезда помощи. Об этом сообщил Mash Siberia.

Хозяйка бросила овчарку под дождём в Новосибирске. Видео © Telegram / Mash Siberia

Женщина подошла к забору, привязала овчарку у люка и уехала. Собака рычала и отказывалась от еды, но оставалась в том же месте. На вызов приехали волонтёры из HELPNI, где подтвердили, что пёс не уходил, и кинолог забрал его к себе домой.

Ранее в Гаджиево Мурманской области мужчина выбросил с пятого этажа собаку, хомяка, рыбок и беременную кошку из-за того, что не смог найти свой пропуск для прохода в закрытый город. По его мнению, документ забрала бывшая жена, и таким образом он решил ей отомстить. Чудом спаслась только кошка, однако потеряла потомство. Животному была оказана ветеринарная помощь, и сейчас она находится дома после операции.