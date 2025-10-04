Валдайский форум
4 октября, 14:25

В ПМР рассказали, почему Кишинёв так настаивает на выводе российских войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Кишинёв стремится вывести российские войска из Приднестровья, чтобы установить полный контроль над республикой. Об этом заявил депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов.

«Они хотят попросту впихнуть Приднестровье в те рамки, которые ранее были опробованы на Гагаузии. Первое — вывод российских войск, второе — контроль всех сфер общественной и экономической жизни ПМР. То, что они говорят и в чем их поддерживают румыны, для нас неприемлемо», — подчеркнул Сафонов в эфире телеканала «Первый Приднестровский».

По словам депутата, недавно президент Румынии Никушор Дан допустил возможность реинтеграции Приднестровья в состав Молдавии на правах автономии по примеру Гагаузии, если страна вступит в ЕС. Сафонов назвал это попыткой «поглотить» ПМР и всю бывшую Молдавскую ССР.

Ранее парламентские выборы в Молдавии показали, что значительная часть граждан страны выступает за развитие отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По итогам выборов правящая партия PAS получила большинство лишь с минимальным перевесом, тогда как оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и ограничении прав избирателей, особенно в Приднестровье и среди молдавской диаспоры в России.

