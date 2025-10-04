У россиянки изъяли 11 приёмных детей после жестокого обращения

В городе Шахты Ростовской области полиция забрала 11 несовершеннолетних, включая сирот и инвалидов, у приёмной матери за жестокое обращение. Уголовное дело против женщины направлено в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

«Полиция Шахт завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с детьми: 11 несовершеннолетних изъяты из опасных условий», — говорится в сообщении.

Преступление было выявлено благодаря информации, поступившей от министерства образования региона. В ходе совместной работы с органами опеки правоохранители собрали доказательства, опросили детей с участием педагогов-психологов и законных представителей. Было установлено, что приемная мать, имея официальный статус по договору с органами опеки, жестоко обращалась с детьми.

Полицейские оперативно вывели их из опасных условий и разместили в специализированном учреждении, где оказали психологическую помощь. Женщина обвиняется по статье 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Материалы дела уже направлены в суд.

