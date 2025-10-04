Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин представил детальную картину текущей обстановки на ключевых участках фронта, которые упоминались президентом России Владимиром Путиным в ходе выступления на Валдайском форуме. Его анализ охватывает основные направления боевых действий.

На Харьковском направлении группировка «Север» установила контроль над Юнаковкой и половиной Волчанска, где продолжается штурм второй части города, разделённого рекой Волчьей. На Купянском направлении Западная группировка войск захватила две трети города, включая исторический центр, используя тактику полуохвата.

Город Кировск (Заречное) полностью перешёл под контроль ВС РФ, открывая путь к Красному Лиману и Ямполю. На Константиновском направлении Южная группировка вошла в город, при этом Стешин отметил несостоятельность попыток ВСУ построить новую линию обороны Донбасса.

В районе Северска российские войска начали бои после освобождения Серебрянского лесничества, осуществляя полуохват города. На Красноармейском (Покровском) направлении идут встречные бои, при этом противник активно использует дроны «Баба Яга». На Запорожско-Днепропетровском направлении группировка «Восток» демонстрирует наиболее высокие темпы продвижения, выйдя к окраинам Гуляйполя и Вербового.

На Херсонском направлении группировка «Днепр» уверенно контролирует береговую линию, полностью ликвидировав плацдармы ВСУ в районе Крынок.

В настоящее время под контролем России находится почти 100% территории ЛНР, около 81% ДНР и 75-76% Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю установили контроль над семью населёнными пунктами в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. В частности, группировка войск «Запад» продвинулась вглубь обороны противника и заняла Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР.