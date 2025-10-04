Не простой товар, а европейский: В Киеве одичавшая толпа штурмом взяла секонд-хенд

В Киеве произошла давка у секонд‑хенда с одеждой из Европы. Молодёжь устроила настоящий хаос у входа, один из посетителей выбил стекло, в результате есть пострадавшие.

В Киеве прошёл штурм европейского секонд-хенда. Видео © Telegram / Труха Україна

По словам свидетелей, посетители выстраивались в длинные очереди, а часть из них пыталась прорваться внутрь, чтобы успеть первым выбрать вещи. В результате один из молодых людей выбил стекло руками. Пострадали несколько человек. В толпе царила паника, а сами участники объясняли своё поведение желанием приобрести вещи, которые уже не доступны в других европейских городах.

Ранее в Киеве во время рейда на рынке так называемый «языковой патруль» обругал пожилую женщину. Активисты через мегафон заявляли, что пока в стране используют русский язык, война не закончится. Патруль проверял торговые точки на наличие книг на русском языке. В тех местах, где находили такие издания, активисты проводили импровизированное «опечатывание» и требовали отправки продукции на утилизацию.