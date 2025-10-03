В столице Украины языковой патруль во время рейда на рынке обругал пожилую женщину. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В Киеве языковой патруль оскорбил пожилую женщину на рынке. Видео © Telegram / Политика Страны

«Кацапка... Пока украинцы используют язык оккупанта, война не закончится», — говорили они в мегафон.

Активисты искали на рынке книги на русском языке. В тех магазинах, где они находили издания, проводили импровизированное «опечатывание» и требовали отправить продукцию на утилизацию.

Ранее сообщалось, что работа языковых патрулей будет прекращена из-за отсутствия финансирования. Государство вынуждено направлять основные ресурсы на оборону, а контрольные механизмы вроде патрулей могут восприниматься как давление и приводить к дестабилизации. При этом, несмотря на запреты, большинство украинцев продолжают пользоваться русским языком в быту. В России такие меры сравнили с «бешеной собакой, которая пытается укусить собственный хвост», подчеркнув, что речь идёт о «полном безумии».