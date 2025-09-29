«Иди домой!»: Орущий проукраинский активист получил сумкой по голове на митинге в Кишинёве

На оппозиционном митинге в Кишинёве после парламентских выборов вспыхнул конфликт: мужчина выкрикнул проукраинский лозунг, и одна из участниц митинга ударила его сумкой. Стычка попала на видео, которое вызвало широкий резонанс в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «WTF Moldova?!».

«Молдова — это наша Молдова. Мы не позволим Украине здесь командовать. Украина, пускай она сама у себя разбирается. А вы что, не слышали, что он орал? Слава Молдове, а не Украине!», — объяснила свою реакцию женщина.

Конфликт произошёл в ходе акции протеста, организованной оппозиционным «Патриотическим блоком», который не признаёт результаты последних парламентских выборов и заявляет о нарушениях. Лидеры движения, включая Игоря Додона, призвали к спокойствию и намерены оспаривать результаты выборов в суде. В центре Кишинёва митинг проходил под усиленным контролем полиции. При этом рядом состоялась отдельная акция сторонников правящей партии с антироссийскими лозунгами, а лидеров оппозиции атаковали провокаторы.