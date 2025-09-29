«Иди домой!»: Орущий проукраинский активист получил сумкой по голове на митинге в Кишинёве
В Кишиневе оппозиционный митинг закончился потасовкой из‑за лозунга о поддержке Украины. Обложка © Telegram / WTF Moldova?!
На оппозиционном митинге в Кишинёве после парламентских выборов вспыхнул конфликт: мужчина выкрикнул проукраинский лозунг, и одна из участниц митинга ударила его сумкой. Стычка попала на видео, которое вызвало широкий резонанс в соцсетях. Об этом сообщил Telegram-канал «WTF Moldova?!».
В Кишиневе оппозиционный митинг закончился потасовкой из‑за лозунга о поддержке Украины. Видео © Telegram / WTF Moldova?!
«Молдова — это наша Молдова. Мы не позволим Украине здесь командовать. Украина, пускай она сама у себя разбирается. А вы что, не слышали, что он орал? Слава Молдове, а не Украине!», — объяснила свою реакцию женщина.
Конфликт произошёл в ходе акции протеста, организованной оппозиционным «Патриотическим блоком», который не признаёт результаты последних парламентских выборов и заявляет о нарушениях. Лидеры движения, включая Игоря Додона, призвали к спокойствию и намерены оспаривать результаты выборов в суде. В центре Кишинёва митинг проходил под усиленным контролем полиции. При этом рядом состоялась отдельная акция сторонников правящей партии с антироссийскими лозунгами, а лидеров оппозиции атаковали провокаторы.
Напомним, что после подсчёта всех внутренних голосов в Молдове оппозиционные силы, включая пророссийский «Патриотический блок», опережали правящую Партию действия и солидарности (ПДС), основанную президентом Майей Санду. Оппозиция набрала в сумме 49,54% голосов против 44,13% у ПДС. После выборов в Кишинёве прошёл митинг Патриотического блока, на котором его лидеры объявили о непризнании итогов голосования и намерении оспаривать нарушения в суде.
