Расчёты ПВО сбили 17 украинских дронов в четырёх российских регионах
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
В период с 13:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО России уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Распределение по регионам:
- 12 БПЛА — Белгородская область;
- 2 БПЛА — Курская область;
- по 1 БПЛА — Брянская, Орловская и Тульская области.
ПВО продолжают патрулирование воздушного пространства, обеспечивая защиту ключевых объектов.
Ранее Life.ru сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.В результате произошедшего в многоквартирном доме разбились окна, и загорелись два автомобиля. Торговые центры Белгорода сегодня не работают.
