Расчёты ПВО сбили 17 украинских дронов в четырёх российских регионах

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО России уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Распределение по регионам: 12 БПЛА — Белгородская область;

2 БПЛА — Курская область;

по 1 БПЛА — Брянская, Орловская и Тульская области.

ПВО продолжают патрулирование воздушного пространства, обеспечивая защиту ключевых объектов.

Ранее Life.ru сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.В результате произошедшего в многоквартирном доме разбились окна, и загорелись два автомобиля. Торговые центры Белгорода сегодня не работают.