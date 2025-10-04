Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 15:05

Расчёты ПВО сбили 17 украинских дронов в четырёх российских регионах

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В период с 13:00 до 17:00 мск дежурные средства ПВО России уничтожили 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Распределение по регионам:

  • 12 БПЛА — Белгородская область;
  • 2 БПЛА — Курская область;
  • по 1 БПЛА — Брянская, Орловская и Тульская области.

ПВО продолжают патрулирование воздушного пространства, обеспечивая защиту ключевых объектов.

В Белгороде после падения обломков БПЛА загорелась легковушка
В Белгороде после падения обломков БПЛА загорелась легковушка

Ранее Life.ru сообщал, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников.В результате произошедшего в многоквартирном доме разбились окна, и загорелись два автомобиля. Торговые центры Белгорода сегодня не работают.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar