Изменщики живут меньше? Учёные раскрыли секрет мужского долголетия

Самцы многих видов млекопитающих, включая человека, часто живут меньше самок из-за эволюционного предпочтения размножения перед выживанием. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого специалистами из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, передаёт BBC Science Focus

Учёные проанализировали данные по более чем 1000 видов животных, чтобы выявить общие эволюционные черты. Они установили, что ключевым фактором мужского долголетия является моногамия, тогда как воспитание потомства способствует увеличению продолжительности жизни самок. Исследование также подтвердило, что у 72% видов млекопитающих самки живут в среднем на 12% дольше самцов.

Руководитель исследования Джоанна Стаерк пояснила, что одной из причин может быть различие в половых хромосомах. По её словам, у самцов млекопитающих наличие только одной Х-хромосомы увеличивает влияние вредных мутаций, а Y-хромосома может содержать токсичные генетические элементы. Однако у птиц наблюдается противоположная картина, что указывает на участие дополнительных факторов.

Важную роль играет репродуктивное поведение и конкуренция между самцами. Они часто платят цену за размножение, инвестируя энергию в развитие физических черт и борьбу с соперниками. Это увеличивает риск травм и сокращает продолжительность жизни, тогда у моногамных видов разрыв в долголетии между полами значительно меньше.

Неожиданным открытием стало положительное влияние родительской заботы на продолжительность жизни. Исследователи обнаружили, что особи, осуществляющие уход за потомством, часто живут дольше, особенно у видов с длительным периодом зависимости детёнышей. Стаерк подчеркнула, что более долгая жизнь дает воспитателям селективное преимущество, обеспечивая взросление потомства, хотя сложно отделить этот эффект от влияния моногамии.

Ранее психолог рассказала, что состоятельные мужчины изменяют чаще. Их привлекает не столько сама возможность изменить, сколько шанс получить более яркие ощущения и новые впечатления. Для многих это способ «распробовать» жизнь на полную.