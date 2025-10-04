Праздник обернулся трагедией: Известная блогерша разбилась в ДТП в свой день рождения

Бразильская блогер Луана Араужо трагически погибла в автомобильной аварии на трассе BR-116 в свой 29-й день рождения. Об этом информирует новостное издание Diário de Pernambuco.

Инцидент произошёл в ночь на 26 сентября, когда грузовой автомобиль с помидорами вынесло на встречную полосу движения. В результате столкновения погибли все трое пассажиров легкового автомобиля, включая саму знаменитость, её жениха Корбиниана Денглера и риелтора Херсона Нунеса Неграо.

Луана была известна в социальных сетях своими красочными публикациями о моде, путешествиях и здоровом образе жизни. Её жених являлся успешным немецким бизнесменом, владевшим сетью спортивных залов в Ресифи. Третий погибший, Херсон Нунес Неграо, приехал в город для решения деловых вопросов.

Гибель Луаны вызвала широкий резонанс в бразильском интернет-сообществе. Под последними её публикациями сотни пользователей выражают соболезнования и делятся воспоминаниями. Колледж Санта-София, где училась Араужо, опубликовал памятное сообщение, охарактеризовав её как одну из самых выдающихся учениц.

Полиция продолжает расследование обстоятельств дорожного происшествия. По предварительной версии, водитель грузовика мог потерять контроль над транспортным средством из-за переутомления или технических неполадок. Следователи уточняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в Бразилии через месяц после своей свадьбы трагически погибли молодожёны. Пара ехала на мотоцикле Yamaha MT-03, когда в них на встречной полосе врезался автомобиль Ford EcoSport. Удар оказался настолько сильным, что молодые супруги скончались на месте.