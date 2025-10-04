Зеленский ввёл новые санкции против физлиц и компаний из России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gints Ivuskans
Владимир Зеленский объявил о подписании новых санкционных указов в отношении России в своём Telegram-канале. Первый документ продлевает существующие ограничения, затрагивающие российских бизнесменов.
Второй указ вводит ограничения против российских предприятий, связанных с военной промышленностью, в частности, производителей беспилотных летательных аппаратов и их компонентов. Третий документ, по словам экс-комика, затрагивает субъекты и организации, вовлечённые в российский нефтяной бизнес.
«Также ожидаем новые санкции ЕС — 19-й пакет — и соответствующие шаги Соединённых Штатов», — добавил Зеленский.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерениях Европы предоставить Украине кредиты, финансируемые за счёт замороженных российских активов, для укрепления её оборонного потенциала. Эта инициатива входит в рамках работы над 19-м пакетом санкций против России.
