4 октября, 16:54

Во всём виновата бюрократия: СМИ узнали, какие трудности выпали на долю Франции из-за НАТО

DN: Франция испытывает трудности с переброской войск на восток НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Франция испытывает серьёзные логистические препятствия при переброске личного состава и техники. Это происходит на фоне усиления присутствия НАТО у восточных рубежей блока и связано с бюрократическими процедурами в Европе, которые замедляют этот процесс. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на генерала Фабриса Феола.

«Франция продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые могут замедлить переброску войск и танков в регион», — говорится в публикации.

По информации издания, получение разрешения на проезд военного конвоя через соседние государства занимает значительное время – более месяца. Это существенно превышает установленный Евросоюзом срок в пять дней. Феола считает, что ЕС стоит пересмотреть текущие процедуры, возможно, вернувшись к практике, существовавшей в период холодной войны, и уделить больше внимания развитию наземной транспортной инфраструктуры.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину. Соответствующее решение было принято на заседании «коалиции желающих», которое прошло в Елисейском дворце в Париже.

