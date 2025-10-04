В Финляндии призвали к радикальным шагам после слов Рютте о российских ракетах

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема после заявлений генсека НАТО Марко Рютте о России выступил с призывом к ЕС пересмотреть свою политику. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

«Несмотря на понимание этого, вместо инвестиций в дипломатию мы инвестируем в оружие и войну, в которой Украина не сможет победить. Это говорит о том, насколько безумными стали наши политики», — написал финский политик.

До этого генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, так как они могут долететь до них за считанные минуты.

Ранее президент России Владимир Путин категорически отверг возможность нападения на НАТО, назвав подобные утверждения чушью. Российский лидер подчеркнул, что сама идея агрессии против Североатлантического альянса не выдерживает никакой критики.