Водитель фуры успел напиться, пока ждал своей очереди на границе с Литвой

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии категорически опроверг сообщения литовских СМИ о том, что белорусские таможенники пропустили пьяного водителя грузовика в Литву через пункт пропуска «Мядининкай». В ведомстве сообщили о результатах проверки, проведенной в связи с данным инцидентом.

Ранее литовские СМИ, ссылаясь на Службу охраны государственной границы Литвы, сообщили, что гражданин Молдавии перевозил через границу ячменный солод. Он прибыл в белорусский пункт пропуска «Каменный Лог» 1 октября в 23:34, будучи трезвым. Далее он успешно миновал таможенный (23:54) и паспортный (23:55) контроль.

«А литовские службы пропустили его на свою территорию лишь спустя около 14 часов ожидания. Столь долгое время на ожидание выезда, видимо, и стало поводом к совершению подобных действий (употреблению алкоголя)», — говорится в сообщении ГТК.

Там заявили, что белорусские службы не занимаются тем, чтобы по нескольку раз проверять людей и товары, которые едут из Белоруссии. И ещё они не отвечают за то, что делают водители, пока часами ждут, чтобы попасть на литовскую сторону.

