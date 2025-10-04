Валдайский форум
4 октября, 18:08

Водитель фуры успел напиться, пока ждал своей очереди на границе с Литвой

ГТК Белоруссии прояснил ситуацию с пьяным водителем на границе с Литвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии категорически опроверг сообщения литовских СМИ о том, что белорусские таможенники пропустили пьяного водителя грузовика в Литву через пункт пропуска «Мядининкай». В ведомстве сообщили о результатах проверки, проведенной в связи с данным инцидентом.

Ранее литовские СМИ, ссылаясь на Службу охраны государственной границы Литвы, сообщили, что гражданин Молдавии перевозил через границу ячменный солод. Он прибыл в белорусский пункт пропуска «Каменный Лог» 1 октября в 23:34, будучи трезвым. Далее он успешно миновал таможенный (23:54) и паспортный (23:55) контроль.

«А литовские службы пропустили его на свою территорию лишь спустя около 14 часов ожидания. Столь долгое время на ожидание выезда, видимо, и стало поводом к совершению подобных действий (употреблению алкоголя)», — говорится в сообщении ГТК.

Там заявили, что белорусские службы не занимаются тем, чтобы по нескольку раз проверять людей и товары, которые едут из Белоруссии. И ещё они не отвечают за то, что делают водители, пока часами ждут, чтобы попасть на литовскую сторону.

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники нашли труп африканки на границе с Польшей. По данным Госпогранкомитета, тело было обнаружено вблизи польского ограждения. Для выяснения всех деталей на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

