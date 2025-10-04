В Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и машины скорой помощи. В результате столкновения пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении местной Госавтоинспекции.

Пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на трассе под Тверью. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тверской области

«На ФАД М-9 «Балтия» Ржевского муниципального округа в результате ДТП пострадали 5 человек», — сказано в публикации.

Согласно предварительным данным, столкновение произошло в субботу, 4 октября, на 299-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия». В ДТП участвовали автомобили СМП и Hyundai Sonata.

В числе пострадавших оказались водители обоих транспортных средств, два пассажира скорой помощи и пассажирка Hyundai. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

