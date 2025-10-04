Пушилин: При атаке БПЛА в Макеевке погибла женщина, ещё два человека пострадали

В результате атаки украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, в Горняцком районе Макеевки погибла женщина 1982 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Повреждены четыре жилых домостроения в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и посёлке Луганское (г.о. Дебальцево), объекты гражданской инфраструктуры в Ленинском районе Донецка (административное здание и складские помещения)», — добавил глава ДНР.

