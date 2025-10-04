Валдайский форум
4 октября, 20:05

Милонов рассказал, что использует iPhone 17 Pro для поиска уязвимостей

Обложка © VK / Виталий Милонов

Депутата Госдумы Виталия Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro. Чиновник рассказал, что телефон используется для «поиска уязвимостей и дырок в операционной системе». Об этом пишет издание «Подъём».

«Мы с группой молодых ленинградских учёных из совета ветеранов ищем сейчас уязвимости и дырки в операционной системе для того, чтобы поставить туда полноценное российское ПО», — заявил Милонов.

Парламентарий также призвал покупать гаджеты не в «пафосных салонах», а в комиссионных магазинах. По его утверждению, именно там иностранцы сдают свои телефоны за полцены, чтобы «попасть в Мариинский театр или на концерт Надежды Кадышевой».

«Оптимизация расходов»: Россиянам объяснили, как быстрее накопить на iPhone 17
А ранее экономист заявила, что москвичи могут накопить на iPhone 17 за три месяца, так как средняя зарплата в столице колеблется в районе 160 тысяч. Стоимость телефона начинается от 120 тысяч. Жители других российских регионов смогут накопить на покупку iPhone 17 только через восемь месяцев.

