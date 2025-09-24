Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:32

«Оптимизация расходов»: Россиянам объяснили, как быстрее накопить на iPhone 17

Эксперт Щербаченко: Оптимизация расходов позволит быстрее накопить на iPhone 17

Обложка © ТАСС / Роман Наумов / URA.RU

Обложка © ТАСС / Роман Наумов / URA.RU

Быстрее всех на новый iPhone 17 стоимостью 120 тысяч рублей смогут накопить москвичи, подсчитал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, откладывая по 7% от средней зарплаты — 11 249 рублей — жители столицы соберут нужную сумму примерно за одиннадцать месяцев.

А вот жителям Кирова, где средняя зарплата составляет 63,7 тысячи рублей, для достижения той же цели при аналогичных условиях потребуется два года и три месяца. Около полутора лет будут копить жители Московской области, Ростова-на-Дону и Рязани. Однако этот срок можно сократить, комбинируя несколько стратегий. Среди них эксперт выделил оптимизацию текущих расходов, отмену неиспользуемых подписок, установку счётчиков и использование энергосберегающих приборов для экономии на коммуналке.

iPhone 16 Pro сейчас или переплатить за 17 Pro? Считаем деньги и новые функции
iPhone 16 Pro сейчас или переплатить за 17 Pro? Считаем деньги и новые функции

Кроме того, отказ от спонтанных покупок и активное использование кешбэка могут принести дополнительно от нескольких сотен до тысяч рублей в месяц. Однако наиболее эффективным способом является фриланс или подработка, способные приносить от 5 до 30 тысяч рублей ежемесячно, а для долгосрочных целей — инвестиции в акции.

«Таким образом, сочетание оптимизации расходов и увеличения дохода позволяет значительно ускорить достижение финансовых целей даже в регионах с меньшими зарплатами», — заключил собеседник RG.ru.

Сейчас все гоняются за iPhone 17 Pro, а раньше мечтали о другом: 9 крутых телефонов прошлого
Сейчас все гоняются за iPhone 17 Pro, а раньше мечтали о другом: 9 крутых телефонов прошлого

Напомним, в начале сентября Apple представила iPhone 17, тонкий iPhone Air и другие новинки. Life.ru узнал про 7 крутых фишек новых смартфонов. К примеру, в iOS 26 появилась возможность управлять iPhone с помощью мимики.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости экономики
  • Apple
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar