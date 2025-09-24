«Оптимизация расходов»: Россиянам объяснили, как быстрее накопить на iPhone 17

Быстрее всех на новый iPhone 17 стоимостью 120 тысяч рублей смогут накопить москвичи, подсчитал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко. По его словам, откладывая по 7% от средней зарплаты — 11 249 рублей — жители столицы соберут нужную сумму примерно за одиннадцать месяцев.

А вот жителям Кирова, где средняя зарплата составляет 63,7 тысячи рублей, для достижения той же цели при аналогичных условиях потребуется два года и три месяца. Около полутора лет будут копить жители Московской области, Ростова-на-Дону и Рязани. Однако этот срок можно сократить, комбинируя несколько стратегий. Среди них эксперт выделил оптимизацию текущих расходов, отмену неиспользуемых подписок, установку счётчиков и использование энергосберегающих приборов для экономии на коммуналке.

Кроме того, отказ от спонтанных покупок и активное использование кешбэка могут принести дополнительно от нескольких сотен до тысяч рублей в месяц. Однако наиболее эффективным способом является фриланс или подработка, способные приносить от 5 до 30 тысяч рублей ежемесячно, а для долгосрочных целей — инвестиции в акции.

«Таким образом, сочетание оптимизации расходов и увеличения дохода позволяет значительно ускорить достижение финансовых целей даже в регионах с меньшими зарплатами», — заключил собеседник RG.ru.