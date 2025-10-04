У звезды «Эйфории» и «Зачарованных» парализовало ноги из-за неизлечимой болезни

Американский актёр Эрик Дэйн, звезда сериалов «Эйфория», «Зачарованные» и «Анатомия страсти», утратил способность ходить. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к артисту.

Недавно 52-летнего актёра, страдающего от бокового амиотрофического склероза, заметили в аэропорту на инвалидной коляске. На вопрос журналиста о том, что он бы хотел сказать фанатам, Дэйн призвал не терять веру.

Боковой амиотрофический склероз у актёра был диагностирован в апреле этого года. Недуг начал быстро развиваться, лишив Дэйна способности самостоятельно перемещаться.

«Всё это время ситуация становится только хуже, и это очень печально, но Эрик старается сохранять как можно более мужественный вид, потому что хочет наслаждаться тем, что у него есть сейчас. Теперь он точно знает, что завтра может не наступить», — сообщил собеседник газеты.

Он добавил, что Дэйн не хочет быть причиной чьих-либо переживаний и желает, чтобы близкие просто находились рядом с ним и были максимально счастливы.

Накануне британский актёр Тим Карри, известный по культовым ролям в фильмах «Один дома-2» и «Оно», сообщил о серьёзных последствиях перенесённого инсульта, которые продолжают ограничивать его физические возможности. Артист подтвердил, что до сих пор не может передвигаться самостоятельно и вынужден пользоваться инвалидным креслом, что сильно ограничивает его свободу.