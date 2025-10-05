Ряд европейских государств планирует переселять мусульманских мигрантов на территорию Боснии и Герцеговины, об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик газете «Известия». По его словам, Западная Европа, столкнувшись с ростом числа приезжих, ищет новые территории для размещения.

Додик отметил, что большая часть мигрантов нарушает закон, а депортация в родные страны не является возможной из-за угрозы нарушения прав человека. В качестве решения рассматривается передача ответственности Боснии и Герцеговине. Политик утверждает, что он против подобных планов, поэтому с ним «усердно борются» посредством юридических мер.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обвинил западные страны в саботаже Дейтонского соглашения и целенаправленном курсе на подрыв государственности Боснии и Герцеговины. По его словам, на Балканах развёрнута масштабная атака на жизненные интересы сербского народа, включая его исконные права. Такая политика создаёт опасный прецедент для всей международной системы. Лавров констатировал систематическое нарушение западными странами ключевых принципов международного права.