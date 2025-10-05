В Великобритании арестовали почти 500 человек на пропалестинском митинге
Полиция Лондона задержала 492 участника акции в поддержку Palestine Action
В Лондоне полиция сообщила о массовых задержаниях во время пропалестинского митинга в центре города. Всего задержаны 492 человека: самым молодым участником оказался 18-летний парень, старейшему — 89 лет.
Большинство, 488 активистов, арестованы за участие в акции поддержки запрещённой в стране организации Palestine Action, остальные — за отдельные нарушения закона. В настоящий момент под стражей остаются 297 задержанных, остальные отпущены под залог.
Мероприятие организовала группа Defend Our Juries, проводящая с августа кампанию против запрета Palestine Action. Акции предполагают массовое неповиновение и привлекают внимание к организации через демонстративные задержания.
Ранее уже проводилась аналогичная акция протеста, 7 сентября полиция Лондона задержала свыше 400 человек. Большая часть задержанных совершала нападения на полицейских. Более 25 задержаний связаны с насильственными действиями против сотрудников сил правопорядка.
