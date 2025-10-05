Анастасия Венза из Московской области стала победительницей конкурса «Мисс Россия — 2025»

Уроженка Подмосковья Анастасия Венза победила в конкурсе «Мисс Россия – 2025». Финал конкурса прошёл в концертном зале «Барвиха Luxury Village» при участии 50 девушек из разных регионов России.

Победительница завоевала титул самой красивой девушки страны, а также получила 1 миллион рублей и право представлять Россию на «Мисс Вселенная». Венза сообщила, что направит выигранный миллион на благотворительный проект.

«Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорождённых», — приводит её слова ТАСС.

Титул первой вице-мисс России завоевала Алена Лесняк из Керчи, второй вице-мисс России стала Виктория Макарова из Сестрорецка Ленинградской области.

«Мисс Россия» — ежегодный российский конкурс красоты, впервые прошедший в 1927 году в Париже для русских эмигранток. Возрождён в СССР в 1989 году как «Мисс СССР» и с тех пор проводится в Москве. С 2016 года проходит под патронажем Минкультуры РФ.

Победительница конкурса получает корону из белого золота, денежный приз и право представлять Россию на международных конкурсах красоты. Участие в отборочных турах, которые проходят во всех регионах страны, могут принять незамужние девушки от 18 до 23 лет ростом от 173 см.

Ранее 18-летняя Алёна Кучерук стала обладательницей титула «Мисс Беларусь — 2025». Девушка, которая 11 лет живёт в Полоцке, родилась в Донецке. «Мисс Беларусь» призналась, что не рассчитывала на победу. Хоть иногда такие мысли и возникали, она старалась отгонять их, считая это чем-то нереальным. Главной опорой Кучерук во время конкурсного марафона стала мама, которая поддерживала дочку от начала и до конца.