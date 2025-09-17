Обладательницей титула Мисс Беларусь — 2025 стала 18-летняя уроженка Донецка

18-летняя Алёна Кучерук стала обладательницей титула «Мисс Беларусь — 2025». Девушка, которая 11 лет живёт в Полоцке, родилась в Донецке. Об этом она рассказала в эфире телеканала ОНТ.

«Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живёт в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Кучерук, добавив, что на момент переезда ей было семь лет.

Сейчас никакой связи с родными из Донецка у Алёны не осталось.

«Мисс Беларусь» призналась, что не рассчитывала на победу. Хоть иногда такие мысли и возникали, она старалась отгонять их, считая это чем-то нереальным. Главной опорой Кучерук во время конкурсного марафона стала мама, которая поддерживала дочку от начала и до конца.