Обладательницей титула Мисс Беларусь — 2025 стала 18-летняя уроженка Донецка
Алёна Кучерук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ missbelarus2025
18-летняя Алёна Кучерук стала обладательницей титула «Мисс Беларусь — 2025». Девушка, которая 11 лет живёт в Полоцке, родилась в Донецке. Об этом она рассказала в эфире телеканала ОНТ.
«Моя мама белоруска. Мы приехали к бабушке на лето, как мы это делали часто. Моя бабушка живёт в Полоцком районе, в агрогородке Горяны. За лето мама поняла, что не хочет рисковать детьми, и мы решили остаться здесь. А папа остался там», — рассказала Кучерук, добавив, что на момент переезда ей было семь лет.
Сейчас никакой связи с родными из Донецка у Алёны не осталось.
«Мисс Беларусь» призналась, что не рассчитывала на победу. Хоть иногда такие мысли и возникали, она старалась отгонять их, считая это чем-то нереальным. Главной опорой Кучерук во время конкурсного марафона стала мама, которая поддерживала дочку от начала и до конца.
«Я очень люблю нашу страну. Мне кажется, что если у человека есть желание, есть цели, то здесь можно достичь абсолютно любых высот», — убеждена Кучерук.
Ранее организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» опубликовали видео в память об участнице из России Ксении Александровой. В начале июля девушка попала в автомобильную аварию, столкнувшись с лосем, и получила серьёзную черепно-мозговую травму. 30-летняя Ксения провела в реанимации более месяца, однако врачам не удалось её спасти.