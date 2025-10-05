Не бойтесь грустить: Психолог раскрыла ТОП-5 способов справиться с осенней хандрой

С наступлением осени, когда дни становятся короче, а солнца все меньше, многие люди сталкиваются с грустью, апатией и усталостью. Психолог Татьяна Диденко предлагает изменить взгляд на это состояние: вместо того, чтобы бороться с хандрой, стоит прислушаться к ней как к ценному сигналу организма, который указывает на необходимость перезагрузки и более внимательного отношения к себе. Во время общения с Life.ru эксперт раскрыла ТОП-5 способов справиться с осенней хандрой и даже обратить её в свою пользу.

Признать право на грусть Специалист подчёркивает, что осенняя меланхолия — это во многом естественный отклик психики на смену природных ритмов. Вместо попыток подавить эти чувства психолог советует сознательно выделить время для лёгкой грусти.

«Например, утром за чашкой кофе вздохнуть о прошедшем лете или записать на бумаге то, что не удалось осуществить. Такой мягкий самоанализ помогает осознать ценности и поставить новые цели на грядущий сезон», — отмечает собеседница Life.ru.

Вернуться к телесным ощущениям Эксперт обращает внимание, что хандра часто проявляется не только на эмоциональном, но и на физическом уровне: в виде напряжения в плечах, тяжести в груди, поверхностного дыхания и общего упадка сил. Чтобы справиться с этим состоянием, крайне полезны простые, но регулярные телесные практики. Всего пять минут осознанного дыхания, легкая растяжка или неспешная прогулка в парке способны вернуть ощущение связи с собственным телом.

При этом важно прислушиваться к его истинным потребностям: кому-то в такой момент необходимо тепло и отдых под пледом, а кому-то — энергичная тренировка или баня, чтобы сбросить накопившееся напряжение. Тело, по словам Диденко, является фундаментом нашего психического состояния, и работа с ним помогает обрести внутреннюю опору и спокойствие.

Использовать сезон для самоанализа Осенняя пора является отличным временем для внутренней работы. Психолог рекомендует использовать этот период для спокойного самоанализа. Можно завести дневник и задать себе вопрос: «Что я отпускаю в этом году?» Подобно деревьям, сбрасывающим листву, человек тоже может мысленно освободиться от всего лишнего, что накопилось в его жизни.

«Это помогает увидеть приоритеты, пересмотреть ценности и заметить, чем мы обогатились за год. Мы не подавляем чувства, а анализируем их. Психологи советуют фиксировать списки дел, которые хотите осуществить к Новому году», — говорит специалист.

Создавать личные ритуалы В борьбе с осенней хандрой прекрасно работают небольшие, но регулярные ритуалы, наполняющие повседневность теплом и уютом. Идеи можно почерпнуть в скандинавской философии «хюгге». Это может быть вечер с ароматической свечой, чтение любимой книги под тёплым пледом, процесс приготовления имбирного печенья или чаепитие. Эти маленькие акты заботы о себе не требуют больших усилий, но эффективно противостоят серости за окном. Хандра «боится» маленьких шагов, и именно они помогают пережить пасмурные дни.

Расшифровать сигналы хандры Грусть и апатия часто маскируют собой неудовлетворенные потребности. Собеседница Life.ru призывает не игнорировать этот сигнал, а отнестись к нему с любопытством. Возможно, вам не хватает настоящего отдыха вместо очередной порции кофеина, или пора заняться чем-то, что приносит удовольствие именно вам, а не окружающим. Стоит спросить себя: «О чём на самом деле говорит мне эта грусть?» Ответ на этот вопрос поможет найти направление для заботы о себе.

Диденко отмечает, что осень не должна ассоциироваться исключительно с упадком. При грамотном подходе она способна стать временем мягкой перезагрузки, поиска новых опор и честного разговора с самим собой. Главное — не вступать с хандрой в борьбу, а воспринимать её как сигнал от организма, который учит человека быть внимательным к себе.

