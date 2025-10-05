Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 23:34

Додик рассказал о шансах Боснии и Герцеговины стать членом НАТО

Додик: Босния и Герцеговина не планирует вступать в НАТО

Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailididis

Милорад Додик. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailididis

Босния и Герцеговина (БиГ) не намерена вступать в НАТО. Об этом сообщил президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью газете «Известия». Додик подчеркнул, что его позиция по этому вопросу остаётся неизменной. Кроме того, он коснулся вопроса о санкциях в отношении России и экспорте оружия на Украину.

«Мы не дали согласия на вступление Боснии и Герцеговины в НАТО и не дадим его. Точно так же мы не дали согласия на введение санкций против Российской Федерации и не позволили, чтобы мусульмане-бошняки, у которых есть оборонная промышленность, экспортировали оружие и боеприпасы, которые могли бы оказаться на Украине», — заявил Додик.

Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя
Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства рассматривают возможность переселения мусульманских мигрантов на территорию Боснии и Герцеговины. Об этом также заявлял президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, Западная Европа сталкивается с проблемой увеличения числа приезжих и ищет новые территории для их размещения. Додик выразил своё несогласие с подобными планами, что, по его мнению, является причиной активной «борьбы» с ним с использованием юридических механизмов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Милорад Додик
  • Босния и Герцеговина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar