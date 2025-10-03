Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя

Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не допустить, чтобы будущее республики определялось бюрократами из Брюсселя. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит его заявление RT.