Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя
Милорад Додик и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не допустить, чтобы будущее республики определялось бюрократами из Брюсселя. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.
Милорад Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя. Видео © Telegram / RT на русском
«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит его заявление RT.
Напомним, что Милорад Додик встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Президенты пообщались после выступления российского лидера на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.