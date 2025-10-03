Валдайский форум
3 октября, 08:38

Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя

Милорад Додик и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом не допустить, чтобы будущее республики определялось бюрократами из Брюсселя. Об этом он заявил в разговоре с журналистами.

Милорад Додик попросил Путина не бросать Республику Сербскую на милость Брюсселя. Видео © Telegram / RT на русском

«Я лишь попросил, чтобы президент Путин не упустил возможность на том уровне, о котором я вам говорил… чтобы нас не оставили на откуп второстепенным бюрократам из Брюсселя, которые продолжают душить нас и не дают нормально жить», — приводит его заявление RT.

Напомним, что Милорад Додик встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Президенты пообщались после выступления российского лидера на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Юрий Лысенко
