4 октября, 23:31

В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 4 на 5 октября в тамбовском аэропорту «Донское» ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артём Кореняко.

«Аэропорт Тамбов («Донское»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 1:10 по московскому времени.

Ограничения призваны обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажей.

Ранее аэропорт Вильнюса временно прекратил приём и отправку рейсов после сообщения от авиадиспетчерской компании Oro Navigacija о приближении воздушных шаров. Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов.

