В Москве посмертно будут судить обвиняемого в организации туров для представителей ЛГБТ**

Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении директора турфирмы «Мен тревел» Андрея Котова*, который в конце 2024 года был найден мёртвым в камере СИЗО «Водник». Согласно материалам дела, имеющимся у ТАСС, фигуранту инкриминировали ряд преступлений, включая преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Котову* были вменены три состава преступления. Материалы уголовного дела направлены в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Мужчине предъявлены окончательные обвинения: создание экстремистской ЛГБТ**-организации и участие в ней, а также использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов. По данным следствия, Котов* занимался платной организацией туров в России и за границей для представителей ЛГБТ*-сообщества, признанного в РФ экстремистским.

Напомним, 48-летнего руководителя туристического клуба «Мен тревел» в прошлом году задержали в Москве. Он обвинялся в организации ЛГБТ**-путешествий как по России, так и за пределами страны. Котов* покончил с собой в камере СИЗО.

Тем временем, Хорошевский районный суд Москвы приступит к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении ЛГБТ**-активистки Александры Казанцевой***. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации и вовлечение в деятельность экстремистской организации. Дата начала судебного процесса пока не определена.

