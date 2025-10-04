Суд в Москве заочно рассмотрит дело ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**

Хорошевский районный суд Москвы приступит к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой**. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«В суде зарегистрировано уголовное дело Казанцевой А.Н.**» — говорится в документах.

Согласно данным суда, Казанцева** обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса РФ: уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, распространение заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации и вовлечение в деятельность экстремистской организации. Дата начала судебного процесса пока не определена.

Напомним, суд заочно санкционировал арест Казанцевой** по обвинению в нарушении законодательства об иностранных агентах. Мера пресечения в виде заключения под стражу будет действовать в течение двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемой на территорию России.

