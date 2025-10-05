Ввод Нацгвардии в Портленд остановлен по решению суда США

Федеральный суд вынес решение о временном запрете на развёртывание подразделений Национальной гвардии в Портленде, штат Орегон. Об этом сообщила газета New York Times, ссылаясь на судебное постановление.

Согласно информации издания, федеральный судья приостановил действие решения администрации Дональда Трампа об использовании военнослужащих Нацгвардии для подавления протестов у здания иммиграционной полиции в Портленде.

«Федеральный судья в субботу заблокировал решение администрации Трампа использовать солдат Нацгвардии, чтобы помочь справиться с ночными протестами у здания иммиграционной полиции в Портленде», — говорится в сообщении.

В своем решении, срок действия которого истекает 18 октября, судья заявил, что намерен установить, не превысил ли американский лидер свои конституционные полномочия, направив служащих федеральных войск в конкретный штат. Ожидается, что это решение будет обжаловано.

Ранее губернатор Иллинойса заявлял о намерении президента США перевести 300 бойцов Национальной гвардии Иллинойса под прямой федеральный контроль. Джей Притцкер утверждал, что Белый дом требовал задействовать гвардию, но получил отказ, поскольку губернатор не видел необходимости в их привлечении к обеспечению правопорядка в штате.