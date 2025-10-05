Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 01:51

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введён план Ковёр

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты введены в двух аэропортах России для обеспечения безопасности воздушного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 украинских беспилотников за три часа. В частности, 8 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Орловской областью.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Тимур Хингеев
