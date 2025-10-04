Над тремя регионами России уничтожили 11 беспилотников

Ещё четверо жителей Белгорода пострадали от удара беспилотника ВСУ

Ещё четверо жителей Белгорода пострадали от удара беспилотника ВСУ

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.