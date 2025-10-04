Валдайский форум
4 октября, 17:45

Над тремя регионами России уничтожили 11 беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 украинских беспилотников за три часа. Данная информация была предоставлена Министерством обороны России.
Так, с 17:00 до 20:00 по московскому времени ПВО перехватила и уничтожила 11 украинских БПЛА самолётного типа. В частности, 8 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Орловской областью.
Напомним, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО региона продолжают отражать удары дронов ВСУ. В некоторых населённых пунктах обходится без пострадавших, однако осколки БПЛА оставляют после себя повреждения.

