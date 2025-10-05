Бывший капитан британских Вооружённых сил Нед Харрис, участвовавший в боевых действиях на стороне украинской армии в качестве наёмника, покончил с собой в Лондоне. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своём Telegram-канале.

Эксперт отметил, что Харрис, являвшийся британским наёмником, принимал активное участие в сражениях в зоне СВО, в том числе в боях за Артемовск, и во вторжении Вооружённых сил Украины в Курскую область.

Военный блогер добавил, что во время боевых действий на Украине Харрис лишился ноги, а также потерял нескольких сослуживцев. По возвращении в Великобританию он впал в депрессивное состояние.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска атаковали наёмников и тренировочные лагеря ВСУ в Харьковской области. Также удары нанесены по скоплениям военной техники в Краматорске и селе Покровском, а в Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые для переброски резервов.