СБУ объявила в розыск главу Ростеха Сергея Чемезова

Генеральный директор российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Информация об этом содержится в базе данных СБУ.

Чемезов находится в розыске с января прошлого года. Украинские власти заочно обвиняют главу «Ростеха» в финансировании действий, якобы направленных на изменение конституционного строя или государственных границ Украины. Кроме того, в 2015 году информация о Сергее Чемезове была внесена в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец»*.

Стоит отметить, что СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских политических, военных, культурных и общественных деятелей. В частности, недавно стало известно, что Служба безопасности Украины объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолия Торкунова. Ректору инкриминируют нарушение трёх статей, в том числе посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, а также якобы «пропаганду войны».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.