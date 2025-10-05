Головинский суд Москвы рассмотрит посмертное дело Котова* в закрытом режиме

Головинский районный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело против бывшего руководителя туристической компании «Мен тревел» Андрея Котова*. Доступ для СМИ и посторонних ограничен, сообщает ТАСС.

По данным суда, обвинения включают три состава преступлений. Закрытый режим объясняется тем, что одно из преступлений, инкриминируемых Котову*, связано с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Ранее Андрею Котову* предъявили окончательные обвинения: создание экстремистской ЛГБТ**-организации и участие в ней, а также использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов. По данным следствия, он занимался платной организацией туров в России и за границей для представителей экстремистского сообщества.

Ранее в Красноярске мужчина добавил в соцсети аудиозаписи, обложка которых имела символы ЛГБТ**, нарушение во время мониторинга обнаружили правоохранители, после чего дело дошло до суда, и россиянин был оштрафован. На обложке был размещён радужный флаг, который является символикой движения ЛГБТ**, признанного в России экстремистским. Сам меломан вину признал. Дело рассматривалось по ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций». Штраф составил 1 тысячу рублей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.