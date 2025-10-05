Эксперт Попенко высказался о перспективах отопительного сезона на Украине в 2025 году

Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко допустил, что отопительный сезон 2025 года на Украине окажется сложнее прошлого и не исключил возможных отключений газа. Своим мнением он поделился в эфире украинского телеканала «Новости. Live».

«Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго», — сказал Попенко, отметив, что тяжёлую ситуацию понимают и те, кто отвечает за этот вопрос в стране.

Он напомнил, что «Нафтогаз», не дожидаясь решения проблемы, продолжает закупать газ на заграничных рынках и брать кредиты в украинских и иностранных банках для заключения прямых и непрямых контрактов.

По словам эксперта, ситуация с газодобычей приобрела критический характер — объёмы потерь составляют 40–45%, при этом существует реальная вероятность их увеличения до 60–70%.

Украина в ближайшее время не сможет полностью отказаться от импорта природного газа. В связи с этим власти планируют увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. До прихода к власти Дональда Трампа доля американского газа в украинских поставках была нулевой. Сейчас она составляет 8%. «Нафтогаз» намерен развивать сотрудничество с американскими энергетическими компаниями для дальнейшего увеличения поставок. Украина готова предложить американским компаниям свою инфраструктуру, включая подземные хранилища для хранения газа.