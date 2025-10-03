Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 09:07

Придётся закупать втридорога: На Украине поставили крест на плане по газовой независимости

Глава Нафтогаза Корецкий: Полная газовая независимость Украины недостижима

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Украина в ближайшее время не сможет полностью отказаться от импорта природного газа. В связи с этим власти планируют увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщил Сергей Корецкий, глава «Нафтогаза Украины».

Он отметил, что до прихода к власти Дональда Трампа доля американского газа в украинских поставках была нулевой. Сейчас она составляет 8%. «Нафтогаз» намерен развивать сотрудничество с американскими энергетическими компаниями для дальнейшего увеличения поставок.

«Мы хотим, чтобы они (американские поставки. — Прим. Life.ru) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы», — отметил Корецкий в интервью изданию New York Post.

По его словам, уже сейчас Украина готова предложить американским компаниям свою инфраструктуру, включая подземные хранилища для хранения газа, и планирует стать покупателем американского СПГ.
Киев хочет вытеснить Россию с европейского энергорынка с помощью США
Киев хочет вытеснить Россию с европейского энергорынка с помощью США

Напомним, 30 апреля был подписан контракт между Вашингтоном и Киевом на разработку природных ресурсов Украины. Соглашение охватывает добычу таких полезных ископаемых, как нефть, природный газ, алюминий и другие. Соединённые Штаты надеются, что эта сделка принесет более 350 миллиардов долларов прибыли. Договор был утверждён Верховной радой 8 мая, всего через неделю после его публикации, при этом в тексте не упоминались гарантии безопасности для Украины, на которых настаивал Владимир Зеленский.

