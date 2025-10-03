Валдайский форум
3 октября, 08:20

Киев хочет вытеснить Россию с европейского энергорынка с помощью США

NYP: Киев предложил США совместную добычу ресурсов для Европы

Обложка © РИА Новости / Стрингер

Киев предложил Вашингтону реализовать совместный проект по поставкам украинских энергоресурсов на европейский рынок с использованием американских технологий добычи и украинской трубопроводной инфраструктуры. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Светланы Гринчук.

«Трубопроводы (Украины — прим. Life.ru) могут помочь транспортировать топливо, которое будет добыто посредством сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной или доставлено из США», — приводится позиция украинской стороны в публикации.

Согласно предложенной схеме, прибыль от коммерческой реализации энергетических ресурсов будет распределяться в равных долях между партнёрами. Как уточняет издание, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в ходе мероприятий Генеральной ассамблеи ООН детализировал это предложение постоянному представителю США при ООН Майку Уолтцу, обозначив в качестве стратегической цели вытеснение России с европейского энергетического рынка.

В то же время газета отмечает, что степень заинтересованности американской стороны в данной инициативе в настоящее время остаётся неопределённой.

Украина показала делегации из США месторождения в рамках сделки по ресурсам
Украина показала делегации из США месторождения в рамках сделки по ресурсам

Напоминаем, что 30 апреля был подписан контракт между Вашингтоном и Киевом на разработку природных ресурсов Украины. Соглашение охватывает добычу таких полезных ископаемых, как нефть, природный газ, алюминий и другие. Соединённые Штаты надеются, что эта сделка принесет более 350 миллиардов долларов прибыли. Договор был утверждён Верховной радой 8 мая, всего через неделю после его публикации, при этом в тексте не упоминались гарантии безопасности для Украины, на которых настаивал Владимир Зеленский.

Алиса Хуссаин
