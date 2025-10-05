Польша подняла авиацию из-за якобы активности РФ на Украине

Военные самолёты Польши и союзных сил подняты в воздух в связи с якобы активностью России на украинской территории. Об этом сообщило оперативное командование родов Вооружённых сил Польши.

«Польская и союзная авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные утверждают, что эти меры направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с «уязвимыми районами», — говорится в сообщении.

Оперативное командование Вооружённых сил следит за развитием ситуации. Было отмечено, что силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Ранее сообщалось, что в Польше развёртывается «Лаборатория медицины катастроф» для подготовки медицинского персонала к действиям в экстремальных условиях, включая крупные катастрофы и военные столкновения. Тренировки проходят в условиях, приближенных к полевым, с использованием манекенов в роли пострадавших. В подвале госпиталя воспроизводится неблагоприятная обстановка с грязью, пылью, специальным освещением и звуковыми эффектами для имитации атмосферы боя. Подчёркивается, что каждая больница должна быть готова к возможной угрозе, так как в случае эскалации роль региональных и гражданских лечебных учреждений возрастёт.